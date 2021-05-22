Симеоне заявил, что «Атлетико» и «Реал» готовы отдать жизни ради чемпионского титула
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о борьбе за чемпионство с «Реалом» перед заключительным, 38-м туром чемпионата Испании.
«У нас впереди финал, в котором у обеих команд свои цели. Обе команды готовы отдать жизни ради достижения своих целей. Как и по ходу всего сезона, мы полностью поглощены своей игрой. Сезон получился очень длинным, мы прошли через многое и в итоге оказались претендентами на титул», — цитирует Goal Симеоне.
В 38-м туре «Атлетико» сыграет с «Вальядолидом», «Реал» встретится с «Вильярреалом». «Атлетико» лидирует в чемпионате Испании с 83 очками, «Реал» идет вторым с 81 очком.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/simeone-atletico-will-give-our-lives-to-win-liga-title-on/qm3t2g262ean112zhqsu9aq4z
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