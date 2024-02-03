«Реал» объявил о переходе 17-летнего украинского вратаря Волошина
«Реал» объявил о переходе вратаря клуба третьего дивизиона чемпионата Испании «Райо Махадаонда» Ильи Волошина.
17-летний украинец подписал контракт до лета 2026 года. Голкипер будет выступать за «Реал Мадрид С» в пятом дивизионе.
As сообщал, что игроком интересовались «Бенфика» и «Ювентус».
Волошин, чей рост составляет 202 см, является воспитанником клуба «Днепр-1». На его счету 1 матч в состав юношеской сборной Украины.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|22
|18
|3
|1
|47-14
|57
|
2
|Жирона
|22
|17
|4
|1
|52-25
|55
|
3
|Барселона
|22
|14
|5
|3
|44-29
|47
|
4
|Атлетико
|22
|15
|2
|5
|44-24
|47
|
5
|Атлетик
|23
|13
|6
|4
|42-21
|45
|
6
|Р. Сосьедад
|22
|9
|9
|4
|32-21
|36
|
7
|Бетис
|22
|8
|10
|4
|25-24
|34
|
8
|Валенсия
|22
|9
|5
|8
|27-26
|32
|
9
|Лас-Пальмас
|22
|9
|4
|9
|22-19
|31
|
10
|Хетафе
|22
|7
|8
|7
|28-30
|29
|
11
|Осасуна
|22
|7
|5
|10
|26-33
|26
|
12
|Алавес
|22
|7
|5
|10
|22-27
|26
|
13
|Р. Вальекано
|22
|5
|9
|8
|19-28
|24
|
14
|Вильярреал
|22
|6
|5
|11
|33-45
|23
|
15
|Мальорка
|23
|3
|11
|9
|19-30
|20
|
16
|Севилья
|22
|3
|8
|11
|27-36
|17
|
17
|Сельта
|22
|3
|8
|11
|21-32
|17
|
18
|Кадис
|22
|2
|10
|10
|15-31
|16
|
19
|Гранада
|22
|2
|5
|15
|22-44
|11
|
20
|Альмерия
|22
|0
|6
|16
|21-49
|6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
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14 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.02
|23:00
|
Атлетик – Мальорка
|4 : 0
|3.02
|16:00
|
Валенсия – Альмерия
|- : -
|3.02
|18:15
|
Гранада – Лас-Пальмас
|- : -
|3.02
|20:30
|
Алавес – Барселона
|- : -
|3.02
|23:00
|
Жирона – Р. Сосьедад
|- : -
|4.02
|16:00
|
Вильярреал – Кадис
|- : -
|4.02
|18:15
|
Осасуна – Сельта
|- : -
|4.02
|20:30
|
Бетис – Хетафе
|- : -
|4.02
|23:00
|
Реал – Атлетико
|- : -
|5.02
|23:00
|
Р. Вальекано – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|14
|
|
Артем Довбик
Жирона
|14
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|14
|П
|
|
Тони Кроос
Реал
|7
|
|
Савио
Жирона
|7
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|17
|2
|3
|
|
Фернандес Иглесиас Начо
Реал
|15
|2
|1
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|12
|1
|3
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