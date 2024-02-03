«Реал» объявил о переходе 17-летнего украинского вратаря Волошина

«Реал» объявил о переходе вратаря клуба третьего дивизиона чемпионата Испании «Райо Махадаонда» Ильи Волошина.

17-летний украинец подписал контракт до лета 2026 года. Голкипер будет выступать за «Реал Мадрид С» в пятом дивизионе.

As сообщал, что игроком интересовались «Бенфика» и «Ювентус».

Волошин, чей рост составляет 202 см, является воспитанником клуба «Днепр-1». На его счету 1 матч в состав юношеской сборной Украины.