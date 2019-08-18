Симеоне поддержал идею закрытия трансферного окна перед стартом сезона

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поддержал идею закрытия трансферного окна перед первым туром нового сезона. В большинстве лиг окно закрывается уже после старта чемпионатов, в конце августа. В этом сезоне трансферное окно в английской премьер-лиге было закрыто в начале августа.

— Все тренеры хотели бы, чтобы система была как в Англии, — цитирует AS Симеоне. — Можно было бы сосредоточиться на футболистах, которые будут играть, это психологически более здоровая ситуация. Сейчас нам нужно ждать 2 сентября.