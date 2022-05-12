Вратарь тер Штеген может покинуть «Барселону»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может покинуть клуб.

Как сообщает Cadena SER, немецкий вратарь является одним из игроков, которых клуб готов продать, чтобы восстановить финансовое положение.

Контракт 30-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Он выступает за команду с 2014 года.

В текущем сезоне тер Штеген сыграл 46 матчей за «Барселону» во всех турнирах, из которых 14 отстоял на ноль.