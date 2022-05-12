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Сегодня, 14:11

Вратарь тер Штеген может покинуть «Барселону»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может покинуть клуб.

Как сообщает Cadena SER, немецкий вратарь является одним из игроков, которых клуб готов продать, чтобы восстановить финансовое положение.

Контракт 30-летнего футболиста с каталонским клубом рассчитан до лета 2025 года. Он выступает за команду с 2014 года.

В текущем сезоне тер Штеген сыграл 46 матчей за «Барселону» во всех турнирах, из которых 14 отстоял на ноль.

Источник: https://cadenaser.com/nacional/2022/05/11/el-barca-estudiaria-ofertas-por-frenkie-de-jong-y-ter-stegen-cadena-ser/
Марк-Андре тер Штеген
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 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
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 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
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