Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил травму пальца и перенесет операцию

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил травму большого пальца правой руки, сообщает пресс-служба каталонской команды.

21-летнему испанцу потребуется операция, которая пройдет завтра под наблюдением медицинского штаба сине-гранатовых.

После операции «Барселона» выступит с новым заявлением по поводу состояния игрока.

В сезоне-2021/22 Гарсия провел 35 матчей за «Барселону» и не отличился результативными действиями. У защитника 7 желтых и 2 красных карточки.