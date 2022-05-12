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Сегодня, 13:46

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил травму пальца и перенесет операцию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия получил травму большого пальца правой руки, сообщает пресс-служба каталонской команды.

21-летнему испанцу потребуется операция, которая пройдет завтра под наблюдением медицинского штаба сине-гранатовых.

После операции «Барселона» выступит с новым заявлением по поводу состояния игрока.

В сезоне-2021/22 Гарсия провел 35 матчей за «Барселону» и не отличился результативными действиями. У защитника 7 желтых и 2 красных карточки.

Футбол
ФК Барселона
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 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
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 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
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 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
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 Р. Сосьедад 35 15 11 9 34-34 56
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 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
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 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
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 Кадис 35 7 14 14 33-47 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 35 6 11 18 44-67 29
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10.05 20:00
Валенсия – Бетис
 0 : 3
10.05 21:00
Гранада – Атлетик
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Барселона – Сельта
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Алавес – Эспаньол
 2 : 1
11.05 20:00
Осасуна – Хетафе
 1 : 1
11.05 21:30
Севилья – Мальорка
 0 : 0
11.05 22:30
Эльче – Атлетико
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Р. Сосьедад – Кадис
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 - : -
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Реал – Леванте
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Реал

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Эспаньол

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Барселона

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Жорди Альба

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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И К Ж
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 30 2 6
Жюль Кунде

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