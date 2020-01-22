«Севилья» вышла в 1/8 финала Кубка Испании, обыграв «Леванте»
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«Севилья» обыграла «Леванте» в матче 1/16 финала Кубка Испании (3:1). Победный гол забил Лукас Окампос.
Кубок Испании
1/16 финала
«Севилья» — «Леванте» — 3:1 (1:1)
Голы: Фернанду Режес, 13 (1:0). Дуарте, 31 (1:1). Окампос, 46 (2:1). Оливер Торрес, 78 (3:1).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Эскудеро (Регилон, 85), Гомес, Диегу Карлос, Банега (Гудель, 73), Фернанду Режес, Оливер Торрес, де Йонг (Эн-Несири, 81), Нолито, Окампос.
«Леванте»: Фернандес, Дуарте, Коке, Клерк, Везу, Рочина (Рохер, 79), Кампанья, Радойя, Моралес (Мелеро, 59), Эрнани, Леон (Майораль, 59).
Предупреждения: Рочина, 32. Фернанду Режес, 38. Нолито, 61. Банега, 71. Гомес, 81.
Судья: Санчес Мартинес.
21 января. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».
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