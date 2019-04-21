"Севилья" разгромно уступила "Хетафе"

"Севилья" с разгромным счетом проиграла "Хетафе" в матче 33-го тура чемпионата Испании (0:3). Дублем отметился форвард Хорхе Молина. Красно-белые играли в меньшинстве с 45-й минуты: вторую желтую карточку получил защитник Серхио Эскудеро.

"Севилья" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. "Хетафе" с 54 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

33-й тур

"Хетафе" - "Севилья" - 3:0 (2:0)

Голы: Хайме Мата, 35 - с пенальти (1:0). Хорхе Молина, 45+5 - с пенальти (2:0). Хорхе Молина, 53 (3:0).

"Хетафе": Сория, Кабрера, Микель, Джене, Бруно Гонсалес, Сибасаки (Портильо, 61), Максимович, Арамбарри, Хорхе Молина (Фламини, 77), Хайме Мата (Анхель, 85), Дуро.

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Гомес, Банега (Промес, 46), Васкес, Амаду (Меса, 66), Хесус Навас, Бен Йеддер, Эль-Хаддади (Рог, 69).

Предупреждения: Амаду, 23. Банега, 30. Меркадо, 32. Эскудеро, 33. Васкес, 33. Хайме Мата, 38. Бруно Гонсалес, 50. Кабрера, 51.

Удаления: Эскудеро, 45+4. Джене, 74.

Судья: Матеу Лаос.

21 апреля. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".

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