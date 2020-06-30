«Севилья» разгромила «Леганес» и прервала серию из четырех ничьих

«Леганес» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Испании крупно уступил «Севилье» — 0:3. Дубль оформил Оливер Торрес, также отличился Мунир Эль-Хаддади.

«Леганес» с 25 очками занимает 19-е место в турнирной таблице. Команда не может победить в шести матчах подряд. «Севилья» (57) — четвертая. Андалусийцы впервые победили после четырех ничьих.

Чемпионат Испании. Лига 1

33-й тур

«Леганес» — «Севилья» — 0:3 (0:2)

Голы: Оливер Торрес, 23 (0:1). Оливер Торрес, 35 (0:2). Эль-Хаддади, 82 (0:3).

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо (Авазьем, 7), Сильва, Бустинса, Ресио (Рубен Перес, 55), Амаду, Меса (Ассале, 55), Герреро, Хиль (Гарридо, 80), Авилес (Руибаль, 55).

«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас (Гомес, 87), Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Гудель, Оливер Торрес (Фернанду Режес, 71), Хоан Хордан (Эль-Хаддади, 71), Сусо (Банега, 62), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 87).

Предупреждения: Амаду, 17. Меса, 52. Кунде, 54. Гудель, 56. Хоан Хордан, 68. Росалес, 75. Гарридо, 86.

Судья: Сото Градо (Испания).

30 июня. Леганес. Стадион «Бутарке».