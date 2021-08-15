«Барселона» в первом матче без Месси победила «Реал Сосьедад»

«Барселона» в домашнем матче 1-го тура чемпионата Испании победила «Реал Сосьедад» со счетом 4:2.

В составе каталонского клуба голы забили Жерар Пике, Мартин Брэтуэйт (дубль) и Серхи Роберто. У гостей отличились Хулен Лобете Сьенфуэгос и Микель Оярсабаль.

Для «Барселоны» это был первый официальный матч без нападающего Лионеля Месси, который не смог продлить контракт с каталонцами и ушел в «ПСЖ».

На 10-й минуте матча трибуны «Камп Ноу» стали скандировать фамилию аргентинца, выступавшего за сине-гранатовых под 10-м номером.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

«Барселона» — «Реал Сосьедад» — 4:2 (2:0)

Голы: Пике, 19 (1:0). Брэйтуэйт, 45+2 (2:0). Брэйтуэйт, 59 (3:0). Лобете Сьенфуэгос, 82 (3:1). Ойярсабаль, 85 (3:2). Сержи Роберто, 90+1 (4:2).

«Барселона»: Нету, Пике, Жорди Альба, Гарсия (Араухо, 83), Дест (Сержи Роберто, 71), Бускетс (Гонсалес, 83), де Йонг (Эмерсон, 71), Педри, Гризманн, Депай (Лангле, 90), Брэйтуэйт.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Сальдуа (Горосабель, 66), Элустондо (Пачеко, 81), Ле Норман, Айен Муньос, Сильва (Баутиста, 46), Мерино, Субименди, Порту (Лобете Сьенфуэгос, 66), Янузай (Барренечеа, 46), Ойярсабаль.

Предупреждения: Субименди, 37. Бускетс, 57. Элустондо, 61. Айен Муньос, 62. Ле Норман, 78. Гонсалес, 84.

Судья: Эрнандес-Эрнандес (Испания).

15 августа. Барселона. Стадион «Камп Ноу».