«Севилья» рассчитывает купить Депая у «Барселоны»
«Севилья» интересуется нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем, сообщает Fichajes.
По данным источника, севильцы рассчитывают подписать 28-летнего нидерландца, который практически не получает игровой практики в нынешнем клубе.
В сезоне-2022/23 Депай забил 1 гол в 3 матчах за «Барселоны». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.
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|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|
2
|Реал
|14
|11
|2
|1
|33-14
|35
|
3
|Р. Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|
4
|Атлетико
|14
|7
|3
|4
|21-14
|24
|
5
|Атлетик
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|
6
|Бетис
|14
|7
|3
|4
|17-12
|24
|
7
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|
8
|Р. Вальекано
|14
|6
|4
|4
|20-16
|22
|
9
|Вильярреал
|14
|6
|3
|5
|15-10
|21
|
10
|Мальорка
|14
|5
|4
|5
|13-13
|19
|
11
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|22-15
|19
|
12
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|
13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|
14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|
15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|
16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|
17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|
18
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|
19
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|
20
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
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37 тур
38 тур
|31.12
|00:00
|
Атлетико – Эльче
|- : -
|31.12
|00:00
|
Барселона – Эспаньол
|- : -
|31.12
|00:00
|
Бетис – Атлетик
|- : -
|31.12
|00:00
|
Кадис – Альмерия
|- : -
|31.12
|00:00
|
Сельта – Севилья
|- : -
|31.12
|00:00
|
Хетафе – Мальорка
|- : -
|31.12
|00:00
|
Жирона – Р. Вальекано
|- : -
|31.12
|00:00
|
Р. Сосьедад – Осасуна
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вальядолид – Реал
|- : -
|31.12
|00:00
|
Вильярреал – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|13
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|8
|
|
Борха Иглесиас
Бетис
|8
|П
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|6
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|6
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Херман Пеццела
Бетис
|12
|2
|2
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|7
|2
|0
|
|
Давид Гарсия
Осасуна
|12
|1
|6
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