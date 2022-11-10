«Севилья» рассчитывает купить Депая у «Барселоны»

«Севилья» интересуется нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем, сообщает Fichajes.

По данным источника, севильцы рассчитывают подписать 28-летнего нидерландца, который практически не получает игровой практики в нынешнем клубе.

В сезоне-2022/23 Депай забил 1 гол в 3 матчах за «Барселоны». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 20 миллионов евро.