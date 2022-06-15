Модрич признан игроком года в Хорватии в 10-й раз

Полузащитник «Реала» Лука Модрич признан игроком года в Хорватии сезона-2021/22.

Награду 36-летний хавбек получил по итогам голосования между тренерами и футболистами чемпионата Хорватии.

Модрич выиграл награду в 10-й раз в карьере и 6-й — подряд.

В этом году хавбек в составе мадридского клуба стал чемпионом Испании, обладателем Лиги чемпионов и Суперкубка страны.

Модрич провел в прошедшем сезоне 45 матчей за «Реал», забил 3 гола и отдал 12 результативных передач.