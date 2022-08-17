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17 августа, 19:05

«Севилья» объявила о подписании защитника «Баварии» Ньянзу до 2027 года

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
«Севилья» объявила о подписании защитника «Баварии» Ньянзу до 2027 года.
Фото ФК «Севилья»

«Севилья» объявила о подписании защитника «Баварии» Танги Ньянзу. Контракт с 20-летним французом рассчитан до 2027 года.

Сумма сделки составила 16 миллионов евро, еще 4 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Ньянзу сыграл 22 матча за «Баварию, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

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