«Севилья» объявила о подписании защитника «Баварии» Ньянзу до 2027 года

«Севилья» объявила о подписании защитника «Баварии» Танги Ньянзу. Контракт с 20-летним французом рассчитан до 2027 года.

Сумма сделки составила 16 миллионов евро, еще 4 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

В прошлом сезоне Ньянзу сыграл 22 матча за «Баварию, забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.