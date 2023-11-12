«Севилья» и «Бетис» сыграли вничью

«Севилья» сыграла вничью с «Бетисом» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У «Бетиса» на 72-й минуте отметился Айосе Перес. Спустя 7 минут у хозяев забил Ивана Ракитича.

«Бетис» набрал 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» с 12 баллами находится на 13-й строчке.