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Сегодня, 22:27

«Севилья» и «Бетис» сыграли вничью

Виктория Кравченко
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«Севилья» сыграла вничью с «Бетисом» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании — 1:1.

У «Бетиса» на 72-й минуте отметился Айосе Перес. Спустя 7 минут у хозяев забил Ивана Ракитича.

«Бетис» набрал 21 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице ла лиги. «Севилья» с 12 баллами находится на 13-й строчке.

Испания. Ла Лига. 13-й тур
12 нояб, 20:30. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
1:1
Бетис

ФК Бетис
ФК Севилья
1
0
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«Барселона» одержала волевую победу в матче с «Алавесом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 13 11 1 1 31-16 34
2
 Реал 13 10 2 1 28-9 32
3
 Барселона 13 9 3 1 26-13 30
4
 Атлетико 11 8 1 2 26-11 25
5
 Атлетик 13 7 3 3 25-17 24
6
 Р. Сосьедад 13 6 4 3 23-16 22
7
 Бетис 13 5 6 2 17-16 21
8
 Валенсия 13 5 3 5 16-18 18
9
 Р. Вальекано 13 4 6 3 15-17 18
10
 Лас-Пальмас 13 5 3 5 11-12 18
11
 Хетафе 13 3 7 3 15-17 16
12
 Осасуна 13 4 2 7 15-21 14
13
 Алавес 13 3 3 7 11-18 12
14
 Вильярреал 12 3 3 6 17-21 12
15
 Севилья 12 2 6 4 18-17 12
16
 Кадис 12 2 4 6 10-17 10
17
 Мальорка 12 1 6 5 12-18 9
18
 Сельта 13 1 4 8 14-24 7
19
 Гранада 13 1 4 8 18-30 7
20
 Альмерия 13 0 3 10 15-35 3
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10.11 23:00
Атлетик – Сельта
 4 : 3
11.11 16:00
Р. Вальекано – Жирона
 1 : 2
11.11 18:15
Альмерия – Р. Сосьедад
 1 : 3
11.11 20:30
Гранада – Хетафе
 1 : 1
11.11 20:30
Осасуна – Лас-Пальмас
 1 : 1
11.11 23:00
Реал – Валенсия
 5 : 1
12.11 18:15
Барселона – Алавес
 2 : 1
12.11 20:30
Севилья – Бетис
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Атлетико – Вильярреал
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Вильярреал

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