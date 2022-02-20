Серхио Агуэро рассказал, что все еще состоит в чате «Барселоны»

Экс-игрок «Барселоны» Серхио Агуэро, завершивший карьеру из-за проблем с сердцем, рассказал, что до сих пор состоит в чате каталонцев.

«Я не мог отказаться от предложения «Барселоны», был очень рад вернуться в команду. Рад, что свой последний гол в карьере я забил «Реалу». Я до сих пор состою в чате «Барселоны», не знаю, почему меня оттуда не удалили», — цитирует Агуэро Marca.

Ранее Серхио Агуэро рассказал, что планирует войти в тренерский штаб сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Футболист завершил карьеру в декабре 2021 года.