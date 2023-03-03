Серхи Роберто продлил контракт с «Барселоной» до 2024 года

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба команды. Новое соглашение с каталонцами рассчитано 2024 года.

31-летний футболист является воспитанником «Барселоны». Он находится в структуре команды с 2006 года.

В этом сезоне Роберто провел 23 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

«Барселона» занимает первое место в таблице после 23-х туров ла лиги.