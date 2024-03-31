Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 18:15

«Алавес» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

«Алавес» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче 30 тура ла лиги
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты Арсен Захарян и Мартин Вальент.
Арсен Захарян (справа) борется за мяч с Мартином Вальентом.
Фото AFP

«Алавес» и «Реал Сосьедад» встретятся в матче 30-го тура чемпионата Испании по футболу 31 марта. Игра в Витории-Гастейс на стадионе «Мендисорроса» начнется в 19.30 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Алавес» — «Реал Сосьедад» можно будет по подписке на стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало прямого эфира — в 18.25 мск. Следите за ключевыми событиями игры в матч-центре «СЭ».

«Реал Сосьедад» располагается на шестой строчке в турнирной таблице ла лиги с 46 баллами. «Алавес» — 13-й с 32 набранными очками.

За «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян. В текущем сезоне 20-летний футболист в общей сложности провел 31 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Арсен Захарян
Футбол
ФК Алавес
ФК Реал Сосьедад
0
Читайте также
De Telegraaf: Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Сын Кости Цзю проиграл впервые в жизни: получил страшное рассечение, не смог остановить кровь и даже не видел соперника
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Жирона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Осасуна» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Кадис»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Осасуна»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Гранада» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Кадис» — «Атлетико»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетик» — «Жирона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Реал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 25-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сельта» и «Райо Вальекано» сыграли вничью в матче ла лиги

Захарян выйдет в стартовом составе в матче «Алавес» — «Реал Сосьедад»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 29 22 6 1 64-20 72
2
 Барселона 30 20 7 3 61-34 67
3
 Жирона 29 19 5 5 59-34 62
4
 Атлетик 29 16 8 5 50-26 56
5
 Атлетико 29 17 4 8 54-34 55
6
 Р. Сосьедад 29 12 10 7 42-31 46
7
 Бетис 29 10 12 7 34-33 42
8
 Валенсия 29 11 8 10 32-32 41
9
 Осасуна 30 11 6 13 36-43 39
10
 Вильярреал 29 10 8 11 47-51 38
11
 Хетафе 30 9 11 10 37-43 38
12
 Лас-Пальмас 30 10 7 13 29-33 37
13
 Алавес 29 8 8 13 26-35 32
14
 Мальорка 30 6 13 11 25-35 31
15
 Севилья 30 7 10 13 37-44 31
16
 Р. Вальекано 30 6 12 12 25-38 30
17
 Сельта 30 6 10 14 32-44 28
18
 Кадис 30 4 13 13 21-40 25
19
 Гранада 29 2 8 19 30-59 14
20
 Альмерия 30 1 10 19 28-60 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.03 23:00
Кадис – Гранада
 1 : 0
30.03 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 1
30.03 18:15
Альмерия – Осасуна
 0 : 3
30.03 20:30
Валенсия – Мальорка
 0 : 0
30.03 23:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 0
31.03 15:00
Сельта – Р. Вальекано
 0 : 0
31.03 17:15
Жирона – Бетис
 - : -
31.03 19:30
Алавес – Р. Сосьедад
 - : -
31.03 22:00
Реал – Атлетик
 - : -
1.04 22:00
Вильярреал – Атлетико
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 8
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 22 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 21 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 15 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости