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Сегодня, 16:26

Футболистки сборной Испании не собираются возвращаться в команду, несмотря на уход Рубиалеса и главного тренера

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дженнифер Эрмосо (слева), Росио Гальвес (в центре) и Луис Рубиалес (справа).
Фото AFP

Футболистки сборной Испании, которые выиграли чемпионат мира-2023, не намерены возвращаться в национальную команду, сообщает AS.

По данным источника, футболисток не убедили ни отставка президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, ни уход главного тренера сборной Хорхе Вильды. Новому тренеру национальной команды Монсеррат Томе теперь придется выбрать 23 игрока на матчи Лиги наций против Швеции и Швейцарии, которые пройдут 22 и 26 сентября.

15 сентября Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний по делу, связанному с поцелуем футболистки испанской сборной Дженнифер Эрмосо.

8 сентября сообщалось, что прокуратура подала жалобу в Национальный суд по обвинению в сексуальном насилии и физическом принуждении против Рубиалеса. 11 сентября суд Испании принял иск к рассмотрению.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку.

После скандала специалист объявил об уходе с поста главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.

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Сборная Испании по футболу
Луис Рубиалес
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Рубиалес прибыл в Национальный суд Мадрида для дачи показаний
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
2
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
3
 Барселона 4 3 1 0 8-4 10
4
 Атлетик 4 2 1 1 6-4 7
5
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
6
 Бетис 4 2 1 1 5-5 7
7
 Кадис 4 2 1 1 5-4 7
8
 Осасуна 4 2 0 2 5-5 6
9
 Алавес 4 2 0 2 5-5 6
10
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
11
 Р. Вальекано 4 2 0 2 4-8 6
12
 Валенсия 4 2 0 2 4-4 6
13
 Сельта 4 1 1 2 4-6 4
14
 Хетафе 4 1 1 2 2-5 4
15
 Вильярреал 4 1 0 3 6-9 3
16
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
17
 Мальорка 4 0 2 2 3-5 2
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 4 0 1 3 4-9 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 3 : 1
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 2 : 3
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 5 : 3
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 2 : 1
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 1 : 0
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 1 : 0
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 1 : 0
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 0 : 0
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 1 : 2
23.12 18:15
Атлетико – Севилья
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 5
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Жозе Виллиан

Жозе Виллиан

Бетис

 3
П
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 2 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Лоик Баде

Лоик Баде

Севилья

 2 1 0
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