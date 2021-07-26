Экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо высказался по поводу возможного ухода капитана команды Лионеля Месси.

«Надеюсь, «Барселона» решит все свои проблемы. Месси должен остаться. Он — история клуба», — цитирует Роналдиньо Tuttomercatoweb.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля, 34-летний аргентинец является свободным агентом. Он перешел в каталонский клуб из «Ньюэллз Олд Бойз» в 2000 году.