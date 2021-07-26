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Роналдиньо: «Месси должен остаться в «Барселоне», он — история клуба»

06:37
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Экс-игрок «Барселоны» Роналдиньо высказался по поводу возможного ухода капитана команды Лионеля Месси.

«Надеюсь, «Барселона» решит все свои проблемы. Месси должен остаться. Он — история клуба», — цитирует Роналдиньо Tuttomercatoweb.

Контракт Месси с «Барселоной» истек 1 июля, 34-летний аргентинец является свободным агентом. Он перешел в каталонский клуб из «Ньюэллз Олд Бойз» в 2000 году.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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