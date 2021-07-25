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Фернандо Торрес стал тренером молодежной команды «Атлетико»

22:27
Фернандо Торрес. Фото ФК "Атлетико"
Фернандо Торрес. Фото ФК &quot;Атлетико&quot;
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Бывший форвард «Атлетико» Фернандо Торрес вернулся в клуб в качестве тренера, сообщает официальный сайт «матрасников» 25 июля.

37-летний экс-футболист выступал за команду с 2001 по 2007 год и с 2016 по 2018. Вместе с «Атлетико» он стал победителем Лиги Европы.

Ранее он также выступал за «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и японский клуб «Саган Тосу». С «Челси» он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок Англии. Чемпион мира, двукратный чемпион Европы в составе сборной Испании.

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Евгений Петров все материалы автора

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