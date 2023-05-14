Куман: «Лапорта хочет сохранить имидж, потому что при нем ушел Месси»

Бывший тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о возможном возвращении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую команду.

«Президент Лапорта хочет сохранить свой имидж, потому что он известен как человек, который позволил Месси уйти. Я не думаю, что Месси вернется в Барселону. Бускетс уйдет, Жорди Альба тоже не останется, а они трое — хорошие друзья. Не удивлюсь, если они уедут в Майами или в Саудовскую Аравию вместе», — приводит слова Кумана Mundo Deportivo.

Контракт 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Руководство парижан не собирается продлевать соглашение с футболистом.

Ранее сообщалось, что он может вернуться в «Барселону», если каталонцы сумеют решить свои финансовые проблемы.