Симеоне может остаться в «Атлетико» при одном условии
«Атлетико», скорее всего, продлит контракт с главным тренером команды Диего Симеоне.
По данным As, после окончания текущего сезона руководство мадридцев проведет встречу с 53-летним специалистом. Симеоне готов остаться в клубе, но при условии качественного усиления состава в ближайшее трансферное окно.
Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до июня 2024 года.
«Атлетико» с 69 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
9
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
10
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
11
|Севилья
|33
|12
|8
|13
|41-49
|44
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
15
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
16
|Вальядолид
|33
|10
|5
|18
|30-57
|35
|
17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|2 : 2
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|3 : 1
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|5 : 1
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|1 : 0
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|- : -
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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