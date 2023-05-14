Симеоне может остаться в «Атлетико» при одном условии

«Атлетико», скорее всего, продлит контракт с главным тренером команды Диего Симеоне.

По данным As, после окончания текущего сезона руководство мадридцев проведет встречу с 53-летним специалистом. Симеоне готов остаться в клубе, но при условии качественного усиления состава в ближайшее трансферное окно.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года. Действующее соглашение тренера с клубом рассчитано до июня 2024 года.

«Атлетико» с 69 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.