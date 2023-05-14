Миятович: «Азар утратил желание играть в футбол»
Бывший нападающий сборной Сербии Предраг Миятович высказался о спаде в игре полузащитника «Реала» Эдена Азара.
«Клуб ничего не может сделать, Азара нереально продать сейчас. Он уже утратил желание играть в футбол. «Реалу» придется оставить его на оставшийся год по контракту», — передает слова Миятовича AS.
Азар выступает за мадридскую команду с лета 2019 года.
В текущем сезоне 32-летний бельгиец сыграл девять матчей за «Реал», забив один гол и отметившись двумя голевыми передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
9
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
10
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
11
|Севилья
|33
|12
|8
|13
|41-49
|44
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
15
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
16
|Вальядолид
|33
|10
|5
|18
|30-57
|35
|
17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|1 : 0
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|2 : 2
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|3 : 1
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|5 : 1
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|1 : 0
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|- : -
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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