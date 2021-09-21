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Роналд Куман: «Разве у «Барселоны» есть игроки для тики-таки?»

00:54
Роналд Куман. Фото Twitter
Роналд Куман. Фото Twitter
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман оценил игру свое команды в матче пятого тура ла лиги против «Гранады» (1:1).

«С самого начала мы оказались в позиции отыгрывающихся, что осложнило нам жизнь, — цитирует Кумана Barca Universal. — Мы заслужили ничью. Мы заслужили сравнять счет раньше, но не смогли сделать этого. Нам не хватает игроков с индивидуальным мастерством, которые хороши в дуэлях один на один. Мы играем с теми, кто есть.

Думаю, что сегодня мы сыграли хорошо. Но мы не можем быть счастливы ничьей на своем поле перед глазами наших болельщиков. Мы должны что-то сделать с тем, что мы упускаем моменты. Дальше так продолжаться не может. Это нужно изменить. Посмотрите на игроков, посмотрите на наш состав. У нас есть игроки для тики-таки?»

«Барселона» спаслась от поражения благодаря голу Рональда Араухо на 90-й минуте.

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Евгений Петров все материалы автора

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