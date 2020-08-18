Роналд Куман ответил на вопрос, хочет ли он возглавить «Барселону»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман прокомментировал новость о его возможном назначении в «Барселону».

«Да, я бы хотел возглавить этот клуб. Но окончательно о моем переходе можно будет сказать только тогда, когда будет подписан контракт. До тех пор я ничего не могу сказать по этому поводу. Даже если бы хотел», — приводит NOS Кумана.

Ранее появилась информация, что «Барселона» может объявить о назначении Кумана вместо уволенного Кике Сетьена уже сегодня.