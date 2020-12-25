Родригу пропустит три месяца из-за травмы бедра

Нападающий «Реала» выбыл из-за травмы бедра, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

19-летний бразилец заработал повреждение связки и двуглавой мышцы бедра правой ноги. Футболист получил травму в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (2:0). По информации Marca, игроку предстоит пропустить около трех месяцев из-за повреждения, возможно, потребуется операция.

В сезоне-2020/21 Родригу провел 17 матчей за «Реал», на его счету 1 гол и 6 результативных передач.