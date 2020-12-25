Родригу пропустит три месяца из-за травмы бедра
Нападающий «Реала» выбыл из-за травмы бедра, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».
19-летний бразилец заработал повреждение связки и двуглавой мышцы бедра правой ноги. Футболист получил травму в матче 15-го тура чемпионата Испании против «Гранады» (2:0). По информации Marca, игроку предстоит пропустить около трех месяцев из-за повреждения, возможно, потребуется операция.
Parte m?dico de Rodrygo.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 25, 2020
В сезоне-2020/21 Родригу провел 17 матчей за «Реал», на его счету 1 гол и 6 результативных передач.
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