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Роберто Морено готов уйти из сборной Испании ради Луиса Энрике

04:06
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Главный тренер сборной Испании Роберт Морено настаивает, что уйдет с должности, если Луис Энрике когда-нибудь захочет вернуться. В марте Энрике покинул национальную команду по личным причинам. На прошлой неделе у него умерла дочь Хана из-за рака костей.

- Если Луис Энрике захочет вернуться однажды, то я уйду в сторону, — цитирует Marca Морено. - Это была трудная неделя. Сборная Испании постарается доставить крошечную радость в очень тяжелый момент. Это единственное, что мы можем сделать.

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