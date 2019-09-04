Роберто Морено готов уйти из сборной Испании ради Луиса Энрике

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено настаивает, что уйдет с должности, если Луис Энрике когда-нибудь захочет вернуться. В марте Энрике покинул национальную команду по личным причинам. На прошлой неделе у него умерла дочь Хана из-за рака костей.

- Если Луис Энрике захочет вернуться однажды, то я уйду в сторону, — цитирует Marca Морено. - Это была трудная неделя. Сборная Испании постарается доставить крошечную радость в очень тяжелый момент. Это единственное, что мы можем сделать.