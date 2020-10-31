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Робер Пирес: «Я отказал «Реалу», хотя все говорили, что «Реалу» не отказывают»

10:37
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Бывший футболист «Арсенала» и сборной Франции Робер Пирес рассказал о своем несостоявшемся переходе в «Реал».

— Это был тяжелый момент, я чувствовал, что привилегирован, потому что выбирал между «Реалом», «Ювентусом» и «Арсеналом», — приводит AS слова Пиреса. — Я почти подписал контракт с «Королевским клубом», но Арсен Венгер звонил мне кучу раз, проел все мозги, и, в конце концов, убедил сделать выбор в пользу его команды. Моей семье очень не понравилось, что я отказался от «Реала». Моя мама родом из Испании, из Овьедо. Когда я позвонил ей и сказал, что иду в «Арсенал», а не в «Реал», она заявила: «Ты сумасшедший! Ты не знаешь английского! С такими качествами ты должен ехать в Испанию». Все говорили, что «Реалу» не отказывают, но я отказал.

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