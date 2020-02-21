«Реал» вернет Эдегора, если Модрич уйдет летом

«Реал» планирует вернуть полузащитника Мартина Эдегора, который находится в аренде в «Реал Сосьедаде», обратно в клуб, если команду летом покинет хавбек Лука Модрич, сообщает Marca.

По данным источника, 34-летний хорватский футболист, контракт которого завершается в 2021 году, покинет «сливочных» в межсезонье, а 21-летний норвежец должен стать его прямой заменой.

В текущем сезоне примеры Эдегор принял участие в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. На счету Модрича 19 игр, 3 гола и 5 ассистов.