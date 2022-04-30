«Реал» стал рекордсменом по количеству чемпионств в сильнейших лигах Европы

«Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании, что является рекордом для топ-5 европейских лиг, информирует Opta. Ни один клуб из чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции не становился чемпионом столько раз.

До сегодняшнего дня «Реал» делил рекорд с «Ювентусом», у которого 34 победы в чемпионате Италии.

Сегодня, 30 апреля, «Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны». Для «Королевского клуба» это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.