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Сегодня, 20:13

«Реал» стал рекордсменом по количеству чемпионств в сильнейших лигах Европы

Роман Шишов
Корреспондент
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«Реал» в 35-й раз стал чемпионом Испании, что является рекордом для топ-5 европейских лиг, информирует Opta. Ни один клуб из чемпионатов Англии, Испании, Германии, Италии и Франции не становился чемпионом столько раз.

До сегодняшнего дня «Реал» делил рекорд с «Ювентусом», у которого 34 победы в чемпионате Италии.

Сегодня, 30 апреля, «Реал» в матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и за четыре тура до финиша стал недосягаем для ближайшего преследователя — «Барселоны». Для «Королевского клуба» это 35-й титул чемпионов Испании, что является рекордом.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
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  • Betting.team/ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Локомотив 1
2-й тайм

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1 (-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 0
Манчестер Сити 2
2-й тайм

П2

82%

1.30

Ф2 (-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал 4
Эспаньол 0
Матч завершен

П1

18%

1.46

ТБ 2.5

29%

1.69

Ф1 (-1)

20%

1.74
ФК Реал
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 33 10 12 11 44-48 42
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 33 5 10 18 41-65 25
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 - : -
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 26
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 22 1 7
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