Мостовой назвал заслуженной досрочную победу «Реала» в чемпионате Испании

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о досрочном чемпионстве «Реала».

30 апреля «Реал» в домашнем матче 34-го тура разгромил «Эспаньол» (4:0) и в 35-й раз стал чемпионом Испании.

«Реал» заслуженно выиграл. Все мы знаем, что произошло с «Барселоной». Она выправляется. Все в этом сезоне заслуженно. Всегда говорил, что Анчелотти — сильный специалист. Люди, которые играли в футбол, понимают его на высоком уровне", — сказал Мостовой «СЭ».

«Реал» за четыре тура до окончания чемпионата занимает первое место с 81 очком. Ближайшим преследователем является «Барселона», которая отстает на 18 баллов и имеет матч в запасе.