«Реал Сосьедад» потерпел четвертое поражение кряду

«Хетафе» дома выиграл у «Реал Сосьедад» в матче 32-го тура чемпионата Испании (2:1). На дубль Хайме Маты гости ответили одним забитым мячом Аднана Янузая.

«Хетафе» поднялся на 5-е место в турнирной таблице, дающее право выступать в Лиге Европы, а «Реал Сосьедад» остался на 7-й строчке.

Чемпионат Испании

32-й тур

«Хетафе» — «Реал Сосьедад» — 2:1 (1:0)

Голы: Мата, 20 — с пенальти (1:0). Янузай, 55 (1:1). Мата, 83 (2:1).

«Хетафе»: Сория, Эчейта, Ньом (Этебо, 69), Суарес, Оливера, Чема, Кукурелья (Хасон, 82), Максимович, Арамбарри, Мата (Тимор, 90), Дуро (Хорхе Молина, 68).

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Монреаль, Сальдуа, Элустондо (Джуара, 89), Ле Норман, Пачеко (Субименди, 78), Мерино, Субельдия, Янузай (Виллиан Жозе, 78), Оярсабаль, Исак (Порту, 67).

Предупреждения: Оливера, 11. Дуро, 13. Чема, 43. Исак, 66. Суарес, 68. Оярсабаль, 73. Этебо, 79. Мата, 87. Мерино, 88.

Судья: Кордеро Вега.

29 июня. Хетафе. Стадион «Колисеум Альфонсо Перес».