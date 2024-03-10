Мадридский «Реал» на своем поле сыграет с «Сельтой» в рамках 28-го тура чемпионата Испании в воскресенье, 10 марта. Матч состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания) и начнется в 20.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Реал» — «Сельта» следите в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажет онлайн-сервис «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 27 туров ла лиги сливочные занимают 1-е место в турнирной таблице, в их активе — 66 очков. Команда из Виго располагается на 17-й строчке примеры с 24 баллами.

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