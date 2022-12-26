«Реал» рассматривает Нагельсманна в качестве возможной замены Анчелотти

«Реал» составил список из пяти возможных кандидатов на пост главного тренера в случае ухода Карло Анчелотти.

Как сообщает El Nacional, итальянский специалист настроен возглавить сборную Бразилии. В шорт-лист кандидатов на место Анчелотти входят тренер «Кастильи» Рауль Гонсалес, тренер «Хувениля А» Альваро Арбелоа и Хаби Алонсо, который сейчас тренирует «Байер». Также на должность рассматриваются экс-тренер «Челси» Томас Тухель и тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

Контракт Анчелотти с «Реалом» действует до лета 2024 года. Под его руководством команда в прошедшем сезоне выиграла чемпионат Испании, Суперкубок страны и Лигу чемпионов.