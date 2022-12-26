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Гризманн уже тренируется с «Атлетико» и готов сыграть в четверг с «Эльче»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн уже несколько дней тренируется с командой после финала ЧМ-2022.

Как сообщает AS, француз приступил к индивидуальным занятиям в среду, 21 декабря, после того, как 18 декабря принял участие в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной (3:3, пенальти — 2:4).

С пятницы, 23 декабря, Гризманн тренируется уже вместе с «Атлетико» и будет готов сыграть с «Эльче» 29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании.

Ожидается, что еще четыре участника ЧМ-2022 от «Атлетико» — аргентинцы Родриго Де Поль, Анхель Корреа, Науэль Молина и хорват Иво Грбич — возобновят занятия только сегодня.

Гризманн на ЧМ-2022 в составе сборной Франции отдал 3 голевые передачи в 7 матчах и завоевал серебряную медаль.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 24 очка в 14 играх.

Источник: AS
Антуан Гризманн
Сборная Франции по футболу
ФК Атлетико
0
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 14 12 1 1 33-5 37
2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 14 0 4 10 10-31 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 - : -
29.12 21:15
Бетис – Атлетик
 - : -
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 - : -
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
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Р. Сосьедад – Осасуна
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