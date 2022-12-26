Гризманн уже тренируется с «Атлетико» и готов сыграть в четверг с «Эльче»

Форвард сборной Франции и «Атлетико» Антуан Гризманн уже несколько дней тренируется с командой после финала ЧМ-2022.

Как сообщает AS, француз приступил к индивидуальным занятиям в среду, 21 декабря, после того, как 18 декабря принял участие в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной (3:3, пенальти — 2:4).

С пятницы, 23 декабря, Гризманн тренируется уже вместе с «Атлетико» и будет готов сыграть с «Эльче» 29 декабря в 15-м туре чемпионата Испании.

Ожидается, что еще четыре участника ЧМ-2022 от «Атлетико» — аргентинцы Родриго Де Поль, Анхель Корреа, Науэль Молина и хорват Иво Грбич — возобновят занятия только сегодня.

Гризманн на ЧМ-2022 в составе сборной Франции отдал 3 голевые передачи в 7 матчах и завоевал серебряную медаль.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 24 очка в 14 играх.