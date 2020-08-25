«Реал» рассматривает кандидатуру Кавани

«Реал» ищет усиление линии нападения и может подписать форварда Эдинсона Кавани, сообщает Sport.es. Между представителем футболиста и клубом уже прошли неформальные переговоры.

33-летний уругваец покинул «ПСЖ» на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 футболист провел за парижан 22 матча и забил семь мячей при трех голевых передачах.

Напомним, что уругвайский бомбардир мог оказаться в «Бенфики», но «орлы» не смогли удовлетворить финансовые запросы игрока.