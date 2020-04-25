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«Реал» поздравил Варана с днем рождения ярким видеороликом. Француз оценил внимание к себе

14:51
Рафаэль Варан. Фото Instagram
Рафаэль Варан. Фото Instagram
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«Реал» в своем официальном Twitter поздравил защитника Рафаэля Варана с 27-летием ярким видеороликом о его выступлении в составе мадридского клуба.

— Большое спасибо, — ответил по-испански на поздравление Варан.

Действующий контракт Варана с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го. В этом сезоне защитник провел 32 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

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