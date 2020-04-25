«Реал» поздравил Варана с днем рождения ярким видеороликом. Француз оценил внимание к себе
14:51
«Реал» в своем официальном Twitter поздравил защитника Рафаэля Варана с 27-летием ярким видеороликом о его выступлении в составе мадридского клуба.
— Большое спасибо, — ответил по-испански на поздравление Варан.
?? ?Feliz cumplea?os a @raphaelvarane quien hoy cumple 27 a?os!#RMFansEnCasa | #HalaMadrid pic.twitter.com/mJScyhdnBx— Real Madrid C.F.? (@realmadrid) April 25, 2020
Действующий контракт Варана с «Реалом» рассчитан до лета 2022-го. В этом сезоне защитник провел 32 матча за «Реал» во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.