«Атлетико» разгромил «Севилью», Мората и Депай оформили по дублю
«Атлетико» в матче 24-го тура чемпионата Испании обыграл «Севилью» со счетом 6:1.
В составе мадридцев по дублю оформили Мемфис Депай и Альваро Мората, еще по голу забили Антуан Гризманн и Янник Карраско. У гостей единственный гол забил Юссеф Эн-Несири. При этом на 74-й минуте полузащитник «Севильи» Иван Ракитич не реализовал пенальти, а на 81-й минуте при счете 1:5 вторую красную карточку получил Папе Гей.
После этого матча «Атлетико» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Севилья» с 25 очками — на 16-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|23
|19
|2
|2
|45-8
|59
|
2
|Реал
|23
|16
|4
|3
|47-18
|52
|
3
|Атлетико
|24
|13
|6
|5
|38-19
|45
|
4
|Р. Сосьедад
|24
|13
|5
|6
|32-23
|44
|
5
|Бетис
|23
|12
|4
|7
|32-25
|40
|
6
|Вильярреал
|24
|11
|4
|9
|28-23
|37
|
7
|Р. Вальекано
|23
|9
|7
|7
|29-25
|34
|
8
|Осасуна
|23
|9
|6
|8
|22-23
|33
|
9
|Атлетик
|23
|9
|5
|9
|33-26
|32
|
10
|Мальорка
|24
|9
|4
|11
|21-25
|31
|
11
|Жирона
|24
|8
|6
|10
|38-38
|30
|
12
|Эспаньол
|23
|6
|9
|8
|29-34
|27
|
13
|Сельта
|23
|7
|6
|10
|26-34
|27
|
14
|Кадис
|24
|6
|8
|10
|18-35
|26
|
15
|Альмерия
|24
|7
|4
|13
|28-42
|25
|
16
|Севилья
|24
|6
|7
|11
|27-39
|25
|
17
|Хетафе
|24
|6
|7
|11
|23-32
|25
|
18
|Вальядолид
|23
|7
|3
|13
|16-33
|24
|
19
|Валенсия
|23
|6
|5
|12
|27-27
|23
|
20
|Эльче
|24
|2
|6
|16
|18-48
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|3.03
|23:00
|
Р. Сосьедад – Кадис
|0 : 0
|4.03
|16:00
|
Хетафе – Жирона
|3 : 2
|4.03
|18:15
|
Альмерия – Вильярреал
|0 : 2
|4.03
|20:30
|
Мальорка – Эльче
|0 : 1
|4.03
|23:00
|
Атлетико – Севилья
|6 : 1
|5.03
|16:00
|
Вальядолид – Эспаньол
|- : -
|5.03
|18:15
|
Барселона – Валенсия
|- : -
|5.03
|20:30
|
Р. Вальекано – Атлетик
|- : -
|5.03
|23:00
|
Бетис – Реал
|- : -
|6.03
|23:00
|
Осасуна – Сельта
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|15
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|11
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|8
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|13
|3
|1
|
|
Педро Бигас
Эльче
|19
|2
|3
|
|
Стефан Савич
Атлетико
|16
|2
|2
Новости