«Реал» обыграл «Осасуну» и вышел на первое место

«Реал» в домашнем матче 6-го тура чемпионата Испании обыграл «Осасуну» — 2:0. Голы на счету Винисиуса Жуниора и Родригу. Мадридцы с 14 очками вышли на первое место в турнирной таблице ла лиги. «Осасуна» (7) — 12-я.

Чемпионат Испании. Лига 1

6-й тур

«Реал» — «Осасуна» — 2:0 (1:0)

Голы: Винисиус Жуниор, 36 (1:0). Родригу, 72 (2:0).

«Реал»: Ареола, Одриосола, Эдер Милитау, Серхио Рамос, Начо, Кроос, Каземиру, Вальверде (Хамес Родригес, 82), Васкес, Йович, Винисиус Жуниор (Родригу, 71).

«Осасуна»: Мартинес, Лильо Кастельяно, Ронкалья, Навас, Эступиньян, Ибаньес (Торрес, 70), Монкайола, Мерида, Гарсия, Брандон (Вильяр, 65), Кардона (Авила, 65).

Предупреждения: Эдер Милитау, 10. Лильо Кастельяно, 41. Начо, 57. Авила, 80.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

25 сентября. Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

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