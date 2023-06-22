«Реал» объявил о продлении контракта с Начо Фернандесом

Защитник Начо Фернандес продлил контракт с «Реалом», сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Стороны продолжат сотрудничество до лета 2024 года.

Футболист является воспитанником мадридцев, выступая за основную команду с 2012 года.

В этом сезоне 33-летний футболист участвовал в 44 матчах за команду, забив 1 гол и записав на свой счет 1 голевую передачу.