Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Барселону».

«Я сейчас в лучшем месте и в лучшем клубе. Мне доверяют, и я горд быть здесь. Я действительно очень хочу продолжать творить историю здесь в «Реал Сосьедад». Очень на продление контракта, это моя мечта», — сказал тренер перед матчем с «Жироной» в ла лиге.

После 22 туров «Реал Сосьедад» набрал 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги.

Хави покинет «Барсу» летом, но кто его заменит? Есть несколько кандидатов