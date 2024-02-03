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Сегодня, 07:30

Альгуасиль об интересе «Барселоны»: «Моя мечта — продлить контракт с «Реал Сосьедад»

Тренер Захаряна не хочет покидать «Реал Сосьедад» ради «Барселоны»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль прокомментировал информацию о том, что он может возглавить «Барселону».

«Я сейчас в лучшем месте и в лучшем клубе. Мне доверяют, и я горд быть здесь. Я действительно очень хочу продолжать творить историю здесь в «Реал Сосьедад». Очень на продление контракта, это моя мечта», — сказал тренер перед матчем с «Жироной» в ла лиге.

После 22 туров «Реал Сосьедад» набрал 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице ла лиги.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги.

Хави покинет «Барсу» летом, но кто его заменит? Есть несколько кандидатов

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал Сосьедад
Иманол Альгуасиль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 22 18 3 1 47-14 57
2
 Жирона 22 17 4 1 52-25 55
3
 Барселона 22 14 5 3 44-29 47
4
 Атлетико 22 15 2 5 44-24 47
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 22 9 9 4 32-21 36
7
 Бетис 22 8 10 4 25-24 34
8
 Валенсия 22 9 5 8 27-26 32
9
 Лас-Пальмас 22 9 4 9 22-19 31
10
 Хетафе 22 7 8 7 28-30 29
11
 Осасуна 22 7 5 10 26-33 26
12
 Алавес 22 7 5 10 22-27 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 22 6 5 11 33-45 23
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
17
 Сельта 22 3 8 11 21-32 17
18
 Кадис 22 2 10 10 15-31 16
19
 Гранада 22 2 5 15 22-44 11
20
 Альмерия 22 0 6 16 21-49 6
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 4 : 0
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 - : -
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 - : -
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 - : -
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 - : -
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 - : -
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 - : -
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 - : -
4.02 23:00
Реал – Атлетико
 - : -
5.02 23:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 14
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 15 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 12 1 3
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