«Реал» может продлить контракт с Себальосом на следующей неделе

«Реал» может продлить контракт с полузащитником Дани Себальосом на следующем неделе, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным игрока, приоритет игрока остаться в испанском клубе.

Ранее сообщалось, что «Реал» предложит Себальосу улучшенный контракт на 4 года.

В сезоне-2022/23 полузащитник забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах за «Реал». Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2023 года.