Йович готов уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики в «Реале»
Нападающий «Реала» Лука Йович может покинуть мадридский клуб во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.
По информации источника, 23-летний серб готов уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики в мадридском клубе.
В нынешнем сезоне нападающий провел семь матчей и отметился одной результативной передачей. Контракт Йовича с «Реалом» рассчитан до 2025 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/11/13/primera/1636791216_800329.html
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю