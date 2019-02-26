"Реал" хочет получить удовольствие от игры". Солари - о матче с "Барселоной"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари заявил, что его команда хочет получить удовольствие от ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против "Барселоны". Аргентинский специалист добавил, что "королевский клуб" собирается продолжить борьбу во всех трех турнирах, в которых принимает участие.

- Мы сосредоточены только на игре. Хотим подготовиться к ней и получить от нее удовольствие, - приводит слова Солари Marca. - Нам пришлось многое преодолеть, чтобы попасть в эту стадию, и мы получили хороший результат в первом матче, поэтому уверены в своих силах. Мы хотим продолжать борьбу в трех соревнованиях.

Первый матч между "Барселоной" и "Реалом" завершился со счетом 1:1.

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