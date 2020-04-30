«Реал» готов расстаться с Хамесом за 40 миллионов евро

Стала известна сумма, за которую «Реал» готов расстаться с полузащитником Хамесом Родригесом, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Королевский клуб» согласен расстаться с 28-летним колумбийцем за 40 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в игроке заинтересованы «Эвертон», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

На счету Хамеса 1 гол и 2 результативных передачи в 13 матчах за «Реал» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 32 миллиона евро.