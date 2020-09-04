«Реал» готов отдать Регилона только в аренду

«Манчестер Юнайтед» сделал предложение по защитнику «Реала» Серхио Регилону. Мадридский клуб может отпустить игрока, но только в аренду на сезон, сообщает Marca.

Соглашение 23-летнего испанца со «сливочными» рассчитано до 2023 года.

Сезон-2019/20 Регилон провел в «Севилье» также на правах аренды, на его счету 3 гола и 5 результативных передач в 38 матчах. Вместе с командой он выиграл Лигу Европы. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость испанца в 25 миллионов евро.