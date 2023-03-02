«Реал» — «Барселона»: гол Бензема не засчитали из-за офсайда

Судьи не засчитали гол нападающего «Реала» Карима Бензема в ворота «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

На 12-й минуте француз забил после подачи Винисиуса в штрафную каталонцев, но арбитры зафиксировали офсайд.

Первый матч «Реала» и «Барселоны» проходит в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Ответная встреча 1/2 финала Кубка Испании состоится в Барселоне на «Камп Ноу» 5 апреля.