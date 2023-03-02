«Реал» — «Барселона»: прямая трансляция первого матча 1/2 финала Кубка Испании

В четверг, 2 марта «Реал» примет на своем поле «Барселону» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании.

Встреча пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и начнется в 23.00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры.

В прямом эфире матч «Реал» — «Барселона» можно будет посмотреть на федеральном спортивном канале и его сайте matchtv.ru, а также на телеканале «Матч Футбол 2». Трансляция начнется в 22.55 (мск).

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» — «Реал» пройдет в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» 5 апреля.