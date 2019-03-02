"Реал" – "Барселона": фрибеты до 1500 рублей от БК "Лига Ставок" новым клиентам

В субботу, 2 марта "Реал" и "Барселона" сыграют в 26-м туре чемпионата Испании. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Испанские гранды практически равны по силе. Коэффициент на победу "Реала" в БК "Лига Ставок" составляет 2,70, на ничью – 3,75, на победу "Барселоны" – 2,45. То есть со ставки в тысячу рублей на победу "Реала" клиенты могут выиграть 2 700 рублей. За последние 180 минут мадридский клуб забил "Барселоне" всего один мяч, тогда как каталонцы чаще побеждали соперника с крупным счетом. Коэффициент на "Тотал" больше 3 составляет 1.70, при этом букмекеры не очень верят, что команды сыграют в не слишком результативный футбол – коэффициент на "Тотал" меньше 2 – 4,11.

Для "Реала" еще одна очная встреча с "Барселоной" – шанс исправиться после поражения в Кубке Испании (0:3), которое клуб потерпел всего три дня назад на "Сантьяго Бернабеу". Команда из Мадрида создала в том матче много голевых моментов, но так и не сумела забить. В отличие от "Барселоны", которая воспользовалась практически всеми своими шансами.

Возможно, на этот раз команды поменяются ролями. Тем более "Реалу" победа в чемпионате необходима куда больше, так он получит шанс сократить отставание от "Барселоны", идущей на первом месте.

Еще увлекательнее просмотр матча будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Игра на победу" после регистрации на сайте www.ligastavok.ru и прохождения идентификации каждому новому клиенту начисляется фрибет, размером 555 рублей. Если пари, заключенное с использованием фрибета не выиграло, БК "Лига Ставок" подарит вам еще один номиналом в 555 рублей. Вновь не сыграло? Третий фрибет того же размера будет начислен вам на счет.

Все подробности предложения "Игра на победу", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".