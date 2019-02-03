"Реал" - "Алавес": видеотрансляция матча - в 22.45

В матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу в воскресенье, 3 февраля, "Реал" принимает "Алавес".

"Реал" занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. У "Алавеса" 32 очка и шестое место.

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Следить за матчем "Реал" – "Алавес" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 22.45 (время московское).

"Реал" – "Алавес": чемпионат Испании по футболу, ла лига, 22-й тур, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало – 22.45 (мск)

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лиги, календарь и результаты матчей