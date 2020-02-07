«Райо Вальекано» понес наказание за кричалки фанатов в адрес Зозули

Апелляционный комитет Федерации футбола Испании вынес решение по делу «Райо Вальекано», за то, что фанаты клуба выкрикивали оскорбления в адрес форварда «Альбасете» Романа Зозули, сообщает Marca.

«Райо Вальекано» получил штраф в 18 тысяч евро, а также будут закрыты трибуны стадиона клуба, с которых слышались провокационные выкрики в адрес украинского нападающего. Закрытие трибун произойдет в двух ближайших домашних играх — против «Уэски» (29-й тур) и «Эльче» (31-й тур).

У клуба есть порядка 15 дней, чтобы обжаловать данное решение.

Напомним, что фанаты «Райо Вальекано» выкрикивали: «Зозуля — ты нацист», — во время матча против «Альбасете».

В Испании Зозулю вновь назвали нацистом. Игрок плакал в раздевалке, команды не вышли на второй тайм